🎥 INEOS Grenadiers met Tom Pidcock en 3 klassementsrenners naar de Tour

De Tourselectie van INEOS Grenadiers is klaar. Thomas Pidcock maakt zijn debuut. Met Filippo Ganna gaan ze voor de 1e gele trui. Daarnaast pakt de ploeg 3 klassementsrenners mee.

In het verleden won INEOS Grenadiers (en ervoor als Team Sky) 7 keer de Tour. Dit seizoen willen ze opnieuw voor het klassement meedoen. Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martinez zijn de speerpunten voor het algemeen klassement. Thomas nam in 2018 al eens de gele trui mee naar huis.

Ook zitten er 2 debutanten bij INEOS. Filippo Ganna gaat voor de gele trui in de openingstijdrit. Ook Thomas Pidcock is klaar om zich in de Tour te laten zien, laat de ploeg weten.