Tour de France begint na vijf jaar nog eens met een tijdrit: "Een aanfluiting op een basisprincipe van een grote ronde"

De Tour de France begint dit jaar in Kopenhagen met een tijdrit over 13,2 kilometer. Het is alweer vijf jaar geleden dat La Grande Boucle nog eens begon met kilometers tegen de tijd.

"Van der Poel, Ganna, Küng, Pedersen, van Aert, dat zijn al vijf toppers om naar uit te kijken", aldus Christophe Van De Goor over de openingstijdrit in Kopenhagen in De Tribune. Renaat Schotte pikte meteen in: "Je kan het je niet voorstellen dat het al vijf jaar geleden is. Dat is eigenlijk een aanfluiting op een basisprincipe van het wielrennen." Heel jammer "Ik vind het jammer dat ook de ploegentijdritten er niet meer bij zijn. Het was de voorbije jaren ook mooi, maar het klassieke gegeven van een tijdrit om te beginnen ..." Al ziet José De Cauwer een kanttekening: "Dan maken veel sprinters nooit nog kans om eens in het geel te rijden een dagje. Het hoeft niet altijd met een tijdrit te zijn, maar het zou wel om de twee jaar of zo mogen."