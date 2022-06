21-jarige van NXTG verslaat Shari Bossuyt in massasprint en slaat dubbelslag in Lotto Belgium Tour

Een 21-jarige renster van NXTG heeft haar talent getoond in de Lotto Belgium Tour. Voor Shari Bossuyt een jammere zaak, want voor haar werd het zo net geen ritzege.

Na de proloog maakten de rensters in de Lotto Belgium Tour zich op voor de eerste rit in lijn: een vlakke etappe van Blankenberge naar Brugge. Niet dat er geen aanvallen waren: onder meer een groepje met Demay en Femke Markus reed weg, maar werd teruggegrepen op tien kilometer van het einde.

VAL VAN EYNDE

Na deze hergroepering was er nog een groepje, met onder meer Ilse Pluimers, dat iets ondernam. Ook deze uitval werd in de kiem gesmoord. In de laatste anderhalve kilometer was er ook een valpartij te noteren. Met Van de Vel en Van Eynde - de nuimmer 2 van op het BK - lagen er enkele landgenotes bij.

Ondertussen ging de aanloop naar de massasprint verder. Shari Bossuyt en Ally Walloston van NXTG waren veruit de twee snelste dames. Het was erg nipt, maar Walloston zwierde haar voorwiel als eerste over de meet. Door de bonificatieseconden gaat Wollaston ook aan de leiding in het algemeen klassement.