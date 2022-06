Asgreen bergt gele droom in Kopenhagen, de stad waar meer fietsen dan auto's zijn, op: "Geen realistisch doel"

Kasper Asgreen was vast van plan om een gooi te doen naar de gele trui in Kopenhagen, de hoofdstad van zijn thuisland én fietsstad bij uitstek. Dat is nu niet langer realistisch.

Op de online persbabbel van Quick-Step werd Asgreen gevraagd of hij na zijn val in de Ronde van Zwitserland nog voor geel gaat in de openingstijdrit in de Tour. "Neen, dat is geen realistisch doel meer. Ik had al tegenslag voor de Ronde van Zwitserland door ziek te worden. Gelukkig was het niet al te erg. In Zwitserland is die val er nog eens bovenop gekomen", deed Asgreen zijn verhaal.

© photonews

De conclusie is dus klaar en helder. "Mijn voorbereiding was niet goed genoeg om in de tijdrit nog voor geel te kunnen gaan. Ik voel wel dat ik in de tussentijd veel progressie gemaakt heb. Ik moest de fiets eerst vijf-zes dagen aan de kant laten. Hopelijk ben ik vrijdag nog beter dan ik nu ben. Aan mijn basisconditie had ik al gewerkt tussen Parijs-Roubaix en de Ronde van Zwitserland en die is goed."

PASSAGE IN KOLDING

Wat mogen we dan van hem verwachten vrijdag? "Winnen zal iets te veel gevraagd zijn, maar ik ga gewoon volle bak rijden." De meest speciale rit voor Asgreen in Denemarken is wellicht de derde rit. De Tour passeert dan langs zijn geboorteplaats. "Ik kijk er naar uit om in Kolding te passeren en om daar iedereen te zien die me gesteund heeft van in mijn jeugd."

Er staan dus wel wat supportersacties gepland. "De meesten hebben iets voorbereid. Niet iedereen wilde me zeggen wat precies, er zullen dus ook enkele verrassingen bijzitten." De koers betekent veel voor Denemarken. "Het wielrennen zit zo verwezven in de Deense cultuur. Je begint bij ons als kind soms al op de fiets je balans te vinden nog voor je kunt stappen."

CULTURELE SHIFT

En nu krijgen we dus een Tourstart in Kopenhagen. "Een stad waar meer fietsen zijn dan auto's. Dat vind ik top, het is ook veel gezonder." Een kans om af te rekenen met het verleden ook, want het moet gezegd: het Deense wielrennen was niet altijd zuiver op de graat. "We hebben een culturele shift ondergaan. Niet enkel in ons land, maar in de hele werreld. De fans geloven dat we clean rijden, dat hoop ik toch."