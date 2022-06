Covid-19 roert zich ook bij Jumbo-Visma: sportief directeur moet voorlopig afstand houden van de Tour-ploeg

Het is dus geen renner bij Jumbo-Visma die het virus opgelopen heeft. Al zullen alle renners nog een test moeten afleggen vandaag. Het zal het vertrouwen in een goede afloop niet bepaald goeddoen om te weten dat een staflid al positief heeft getest.

Het is Merijn Zeeman die Covid-19 opgelopen heeft. Dat heeft de sportief directeur van Jumbo-Visma zelf laten weten via de sociale media. "Jammer genoeg heeft Covid me ook te pakken. Er is geen andere optie dan het team te besturen in de Tour de France 2022 van achter het computerscherm tot ik volledig hersteld ben."

Unfortunately covid caught me as well.

No other option then to direct the team in #TdF2022 behind the 💻 till I am fully recovered again. Hopefully I can join the team soon. Let’s go @teamjumbovisma_road!