Quick-Step sluit groen niet uit: "Hangt af van hoeveel punten Van Aert pakt op de aankomsten op korte hellingen"

Straf zou het zijn als Quick-Step voor een derde keer op rij groen kan pakken. Zeker omdat Van Aert er zich helemaal op gericht heeft. Toch geven ze zich bij de Wolfpack niet op voorhand gewonnen.

"Het eerste doel is altijd een ritzege behalen", opent Tom Steels het thema rond het puntenklassement met een te verwachten insteek. "De groene trui zit zeker in ons achterhoofd", benadrukt de ploegleider wel. "De meeste tussensprints liggen voor de beklimmingen. Het hangt er vanaf hoeveel punten Van Aert pakt op de aankomsten op korte hellingen."

Wout van Aert begint als favoriet, maar het wordt dus toch niet als onmogelijk geacht om hem te kloppen. "Groen is ook niet het enige doel bij hem in de ploeg. Zijn ploeg wil ook voor geel gaan, dat is nooit gemakkelijk voor een sprinter. De Tour maakt je bescheiden: je moet beginnen bij een ritzege", houdt Steels de voeten op de grond. "Als we die kunnen binnenhalen, kunnen we iets proberen."

EVALUEREN NA EERSTE WEEK

Quick-Step won de vorige groene truien met Bennett en Cavendish. Als het dit jaar opnieuw lukt, zal dat met Fabio Jakobsen zijn. "Als ik na de eerste week genoeg punten heb om competitief te zijn, kunnen we er voor gaan. Als dat niet zo is, gaan we nog altijd voor een ritzege. Zo kun je sowieso de meeste punten pakken", verklaart de Nederlandse sprinter.

Jakobsen is er zich wel van bewust dat Van Aert punten zal pakken op momenten dat hij dat zelf niet zal kunnen doen. "In de lastige finales zal ik er niet bij zijn. Als je naar de lijst met ex-winnaars kijkt: sommigen hadden dat als doel gesteld, sommigen niet. Het is ook iets dat op je pad kan komen. We moeten nederig zijn en dan zien we wel of we er dicht bij in de buurt kunnen komen of niet."