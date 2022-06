VOORBESCHOUWING: één klassement dat Pogačar nauwelijks kan ontsnappen: onze sterren voor de witte trui!

Tadej Pogačar begint als favoriet voor het algemeen klassement aan de Tour, maar ook de witte trui gaat zonder ongelukken opnieuw naar hem.

Wie aan Tadej Pogačar denkt, denkt in de eerste plaats aan zijn twee eindzeges in de Tour. Daarbij wordt al eens vergeten dat hij door zijn jonge leeftijd ook tweemaal de witte trui naar huis mocht nemen. Pogačar was immers in de twee laatste edities van de Tour de France ook de beste jongere. Ook in 2022 komt de Sloveen met zijn 23 jaar hiervoor in aanmerking.

© photonews

Voor de witte trui is het multitalent van UAE dus een nog grotere favoriet, want zijn voornaamste concurrenten voor de eindzege zijn wel al boven de 25. Als Pogačar de Tour uitrijdt en niet heel veel pech kent, zal de witte trui voor hem zijn. Een ander scenario is haast ondenkbaar.

Maar zoals het cliché zegt: de koers moet nog altijd gereden worden. Wie kunnen we nog vooraan te zien krijgen in het jongerenklassement? Een Brandon McNulty bijvoorbeeld. De 24-jarige Amerikaan bewees met zijn vijftiende plaats in de Giro van 2020 dat hij een klassement kan rijden in een grote ronde. In de Tour zal McNulty echter ook in dienst rijden van, jawel, Pogačar.

Ook de volgende in de rij in het jongerenklassement komt dus uit de ploeg van UAE. Daarmee is de luxe nog niet ten einde, want ook Marc Hirschi is goed in vorm en nog altijd maar 23. Maar bij UAE is het alles op Pogačar in deze Tour, zo veel is duidelijk.

Zijn er toch nog andere teams die renners naar voren kunnen schuiven als één van de beste jongeren? Pidcock heeft alleszins wel het potentieel, maar de Ineos-renner gaf al aan dat er geen haast bij is om voor een klassement te gaan in een grote ronde. Andere namen om in de gaten te houden zijn die van Michael Storer (bergkoning uit Vuelta 2021) en Andreas Leknessund (ritwinnaar Ronde van Zwitserland).

ONZE STERREN VOOR DE WITTE TRUI IN DE TOUR DE FRANCE:

**** Tadej Pogačar

**** /

*** Brandon McNulty, Michael Storer, Andreas Leknessund

** Matteo Jorgenson, Tom Pidcock, Mathieu Burgaudeau, Kevin Vermaercke

* Marc Hirschi Andreas Kron, Samuele Battistella, Kevin Geniets, Stan Dewulf, Brent Van Moer