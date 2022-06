Fiere Jakobsen met ambitie naar de Tour: "Als kleine jongen droom je van zege in Tour, straks hopelijk realiteit"

De Tour de France-deelname van Fabio Jakobsen is een droom die uitkomt. Als hij zijn ambitie daar kan waarmaken, gaat het alleen maar mooier worden.

De Nederlander van Quick-Step beschrijft hoe zich voelt bij zijn nakend debuut in de Tour de France. "Het is een droom die uitkomt. Dit is iets wat je als prof wil: de Tour rijden en dan sprinten voor de zege. Als kleine jongen droom je ervan, maar sinds ik in 2018 deel uitmaak van deze speciale ploeg die in het verleden succesvol geweest is in de Tour, is het dichterbij gekomen."

"Het is een enorme eer om hier te staan. Het is nu iets minder een droom, hopelijk is het straks realiteit", uit Jakobsen zijn verwachtingen. In de massasprints zal hij zichzelf wel kunnen tonen. In de bergen belooft het afzien te worden. "Dat is de andere kant van de medaille. Als je de snelste bent in de laatste 250 meter, ben je waarschijnlijk de traagste op de lange beklimmingen."

VECHTEN IN BERGRITTEN

"Ik ga in de bergritten nog harder vechten dan in de sprintdagen", belooft Jakobsen. "Er komt altijd wel stress bij kijken. Als je Parijs haalt, is het des te mooier, want dan heb je die beklimmingen overleefd", zo redeneert de sprinter van de Wolfpack.

Het is des te straffer dat Jakobsen op de deelnemerslijst van de Tour de France 2022 staat, wetende wat de renner heeft meegemaakt de laatste jaren. "Ik heb mijn deel van de pech gekend, maar je koerst niet enkel om hier te staan. Sinds ik vijftien jaar geleden begonnen ben met fietsen, ben ik steeds beter geworden. Ik vind het superboeiend om nu aan de start van de Tour te staan, maar ik ben nog niet voldaan."