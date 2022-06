Pogačar barst van vertrouwen en omarmt favorietenrol: "We moeten ons geen zorgen maken, we zijn sterker dan ooit"

Een dag voor de Tourstart was het uitkijken naar de uitlatingen van Tadej Pogačar. Vol vertrouwen, zo presenteerde de titelverdediger zich aan de pers.

Dat was er ook al bij Jumbo-Visma. Vingegaard en Roglič uitten het geloof dat ze Pogačar kunnen kloppen. Wat blijkt? Bij de te kloppen man in de Tour zit het moreel nog eens zo hoog. "Ik heb er zin in. Ik heb nog iets meer vertrouwen dan vorig jaar en ook meer ervaring. De voorbereiding is goed gegaan. We doen ons eigen ding. We zijn klaar om de aanvallen van de concurrentie te pareren", maakt Pogačar zich sterk.

Over wie de grootste concurrent is, wil de tweevoudig Tourwinnaar zich niet uitspreken. "Ik ga er geen naam uitpikken. Er kunnen veel concurrenten zijn, iedereen is goed voorbereid. Maar we moeten ons geen zorgen maken, we zijn sterker dan ooit", verwijst Pogi naar zijn ploeg UAE.

Je zegt geen neen tegen de gele trui

Is het dan de bedoeling om vroeg in de Tour het geel te veroveren? Of zou dat nadelig zijn? "Natuurlijk zorgt het voor verantwoordelijkheid en verplichtingen als je snel geel pakt, maar je zegt geen neen tegen de gele trui." Die leiderstrui ligt te wachten op de winnaar van de chrono in Kopenhagen. "Ik denk niet dat ik de tijdrit kan winnen. Het zal tricky zijn, met veel bochten, en het is ook een korte tijdrit."

Pogačar hoopt alvast op een faire strijd voor de eindzege in de Tour de France. "Ik hoop dat de klassementsmannen geen pech krijgen of een valpartij maken, zoals Roglič vorig jaar. Iedereen wil toch een grootse strijd zien? Maar elk jaar is een ander verhaal."