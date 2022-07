Chris Froome rijdt zijn tiende Tour de France en doet dat pijnvrij: "Ik droom nog altijd van het winnen van de Tour"

Chris Froome sprak als één van de laatste grote namen met de pers in aanloop naar de Tour de France. De tiende Tour de France voor de Brit.

"Ik heb geen plannen om op pensioen te gaan", onderstreept Froome dat het niet zijn laatste Tour hoeft te zijn. "Er is geen bewijs dat ik een piek bereikt heb qua het maken van progressie. Ik ga verder bouwen op dat momentum en zien waar het mij brengt."

Die progressie betekent uiteraard veel voor Froome zelf. "Pas in de laatste maanden in de opbouw naar deze Tour de France voelde ik me voor het eerst in drie jaar pijnvrij. Ik wilde mijn carrière niet beëindigen met een verschrikkelijke valpartij. Mijn dank gaat uit naar ploegeigenaar Sylvan Adams, die me de kans gaf om te blijven koersen."

Ik ga die droom blijven nastreven

Het is wel de vraag hoe hoog Froome nog mag mikken. "Het draait voorlopig niet om het winnen van de Tour de France voor mij, maar ik droom er nog altijd van", geeft de viervoudig Tourwinnaar eerlijk toe. "Ik ga die droom blijven nastreven."

De Tour kan hem overigens nog altijd verrassen. "Ik dacht dat ik het allemaal al gezien had, maar de ploegenpresentatie dit jaar was weer een heel andere ervaring. Dit zette me aan het denken. Ik moet me niet voornemen dat ik weet wat ik kan verwachten. Elke Tour en elke koers is uniek. Het is een eer om hier te zijn en deel uit te maken van wat mijn tiende Tour zal zijn."