Nog een paar coronagevallen erbij: Cofidis moet sprinter vervangen en ook bij Israel-Premier Tech nog wissel nodig

Voor ploegen met coronagevallen was het een moeilijke aanloop. Cofidis en Israel-Premier Tech moeten op het laatste moment nog een vervanging doorvoeren in hun Tour-selectie.

Bij AG2R kregen ze goed nieuws over Jungels, maar andere ploegen moesten wel nog op de valreep een vervanging doorvoeren. Bij Cofidis bijvoorbeeld. Bryan Coquard, de grote hoop van de ploeg in de massasprints, testte positief. De sprinter kan dus niet van start gaan in de Tour de France. Cofidis heeft Pierre-Luc Périchon nog opgeroepen.

#TDF2022 @bryancoquard remplacé par @PerichonPLuc

Des tests successifs menés par le staff médical de l’équipe Cofidis ont révélé un retour positif au Covid-19. Conformément à la politique de l’équipe et en accord avec ASO et l’UCI, il ne sera pas au départ demain @LeTour pic.twitter.com/MPbCilK47i — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 30, 2022

Een team dat erg geteisterd wordt door corona, is Israel Premier-Tech. Er heersten nog twijfels rond de Tour-deelname van Daryl Impey, aangezien de Zuid-Afrikaan een hoogrisicocontact was. Die twijfels bleken gegrond: Impey verschijnt niet aan de Grand Départ.

Impey heeft ondertussen ook zelf een positieve coronatest afgeleverd. Dan is het verdict onverbiddellijk: terug naar huis. Zo komt er wel nog een Israëliër bij in de Tour, want Guy Niv zal in zijn plaats koersen. Met het wegvallen van Coquard en Impey verliezen respectievelijk Cofidis en Israel-Premier Tech een belangrijke pion kort voor de Tourstart.