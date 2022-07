Opvallend: Quick-Step Alpha Vinyl gaat in zee met... ketonenleverancier

Quick-Step Alpha Vinyl heeft een opvallende partner voorgesteld. Een ketonenleverancier heeft een overeenkomst met Quick-Step afgesloten voor meerdere jaren.

Wel ketonen gebruiken of geen ketonen gebruiken? Het is een discussie die de jongste jaren leeft in het peloton. Voor alle duidelijkheid: het is niet verboden. Door een partnership met KetoneAid aan te kondigen, laat Quick-Step wel openlijk blijken dat het zeker niet tegen het gebruik van ketonen is.

KETONENDRANKJES

Op de website van de wielerploeg valt te lezen dat Quick-Step al een tijdje ketonendrankjes gebruikt als deel van het voedingsplan voor de wielrenners. Het heeft nu een akkoord bereikt met KetoneAid om een officiële samenwerking aan te gaan over de loop van meerdere jaren.

"Sinds 2016 was het ons doel om sponsor te worden van een wielerploeg bij de elite", zegt Frank LLosa, de CEO en oprichter van het in de Verenigde Staten gevestigde KetoneAid. "Met hard werk hebben we dit doel bereikt. We vinden het schitterend dat Quick-Step Alpha Vinyl KetoneAid als partner gekozen heeft."