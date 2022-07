Tadej Pogacar is de snelste van de klassementsrijders in de openingstijdrit

Tadej Pogacar heeft al meteen een klein slagje geslagen. Hij zette de snelste tijd neer van de klassementsrenners.

De openingstijdrit van de Tour in Kopenhagen werd door Yves Lampaert gewonnen. Daar ging de meeste aandacht naar, maar wat hadden de klassementsmannen gedaan. Als we gaan kijken naar de daguitslag, zien we dat Tadej Pogacar de beste tijd neerzette.

Pogacar was 7 seconden trager dan Yves Lampaert. De volgende klassementsrenner is Jonas Vingegaard. Hij volgt op 8 seconden van Pogacar. Een seconde trager was Primoz Roglic. Adam Yates was 14 seconden trager dan Pogacar. Yates' ploegmaat Geraint Thomas was nog enkele tellen later en volgt op 18 seconden.

Alexander Vlasov volgt al op 24 seconden van Pogacar. Daniel Felipe Martinez moet 37 seconden goedmaken tegenover de Sloveen. 42 seconden is de achterstand van Nairo Quintana. Jakob Fuglsang had al beter gedaan en volgt op 48 seconden. Enric Mas, Ben O'Connor en Rigoberto Uran liepen al de grootste achterstand op. Zij volgen op respectievelijk 49", 54" en 1'07".