Van Aert neemt gele trui in de Tour over van Lampaert, Quick-Step pakt na chaotische sprint tweede succes

Wissel van het geel onder de Belgen: Van Aert pakt de trui van Lampaert over. Omdat Quick-Step zijn sprinter wel zag winnen, zal die laatste er misschien wel kunnen mee leven.

De officiële start van de eerste rit in lijn was nog maar pas gegeven of daar waren de eerste aanvallen al. Die kwamen van de Deen Magnus Cort en de Noor Bystrøm. Zij begonnen aan een koppeltijdrit door Denemarken, met weer een laaiend enthousiaste menigte langs de kant. Het Deense publiek was dolblij dat Cort Nielsen de punten pakte op de hellingen en zo de bergtrui veroverde.

Eens de vroege vluchters werden ingerekend, was het uitkijken naar die fameuze Grote Beltbrug. Waaiers kwamen er niet, valpartijen wel. Urán was als klassementsman het grootste slachtoffer en keek op een gegeven moment al op een minuut achterstand aan. Ook Lampaert kwam ten val, maar de gele trui kon nog op de brug weer aansluiten.

OOK TITELVERDEDIGER VALT

Daarmee waren alle incidenten nog niet achter de rug, want ook in de laatste drie kilometers was er een grote valpartij. Daarbij ook ene Pogačar betrokken, maar tijdsverlies was er dus niet. Ook de sprint zelf was nog kantje boord, met allerlei gevaarlijke manoeuvres.

Daarbij bleven de renners dan toch recht. Van Aert zat goed gepositioneerd toen Pedersen de sprint aanging, maar in de laatste meters schoot Jakobsen nog als een raket naar voren. De Nederlander wint meteen zijn eerste Tourrit in lijn. Door zijn tweede plaats in de rit neemt Van Aert de leiderstrui over van Yves Lampaert.