Jakobsen laat zich uit over zege Groenewegen: "Respect en bewondering beetje verdwenen, laat me koud"

Qua afspraak met de geschiedenis kan het tellen. Twee jaar na de Ronde van Polen wonnen Fabio Jakobsen én Dylan Groenewegen in hetzelfde weekend in de Tour de France.

Wie het na de noodlottige val van Jakobsen twee jaar geleden zou hebben durven voorspellen, die zou nu rijk zijn vermoedelijk.

Maar zowel Jakobsen als Groenewegen zijn helemaal terug aan de top van het sprintersgilde gekomen, na moeilijke jaren.

Laat me koud

"Ik hoop nog altijd dat ze op een bepaald moment elkaar de hand schudden en dit achter zich kunnen laten. Dat zou echt het mooiste zijn", aldus Sven Nys over beide renners in Vive le Vélo.

En wat vond Jakobsen zelf van de overwinning van Groenewegen "Hij is een topsprinter, dat weten we allemaal. Voor de valpartij had ik enorm veel respect en bewondering voor hem, dat is sindsdien een beetje verdwenen. Ik denk dat hij er blij mee is, maar mij laat dat eigenlijk koud."