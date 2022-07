Lotto-Soudal komt met groot nieuws over Thomas De Gendt: "We laten hem niet ontsnappen"

Thomas De Gendt is al acht jaar in loondienst bij Lotto-Soudal. En nu is er ook nieuws over zijn toekomst.

"We laten hem niet ontsnappen", aldus Lotto Soudal in een persbericht. Thomas De Gendt heeft zijn contract bij Lotto Soudal met twee jaar verlengd. Dat heeft zijn team laten weten. En dat maakt hem blij. Ambitie "In deze ploeg ben ik de renner mogen worden die ik altijd heb willen zijn: een aanvaller. De afgelopen 8 jaar waren grotendeels een succes met mooie overwinningen en fijne herinneringen." "Ik kijk ernaar uit om daar nog 2 jaar aan toe te voegen. Hoewel het voor mij steeds moeilijker wordt, blijft mijn ambitie om wedstrijden te winnen. Daarnaast wil ik de ploeg helpen zoveel ik kan."