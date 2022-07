Sterke beer verlengt contract met drie jaar en toont ambitie: "Voelt als een grote familie, wil monumenten winnen met deze ploeg"

Misschien had hij zich iets meer voorgesteld van het openingsweekend in zijn land, maar nu heeft hij toch heel goed nieuws te melden.

Mads Pedersen reed zich in het openingsweekend naar een 3e, 6e en 12e plaats. Geen overwinning in eigen land, geen gele trui en ook in de strijd om groen al heel wat punten kwijt.

Toch kwam hij op de rustdag in de Tour de France met heel goed nieuws. Hij heeft namelijk een contractverlenging tot 2025 getekend bij Trek-Segafredo - het team waar hij al sinds 2017 rijdt.

Negen jaar

"Bij hetzelfde team blijven voor negen seizoenen? Dan moet het wel iets speciaals zijn, hé", aldus Pedersen in een reactie.

"Het zijn geen collega's, maar stilaan een grote familie - wat het team ook altijd zei. Daarom wilde ik graag blijven, het was een logische keuze. Ik wil races winnen, ik wil monumenten pakken en ik wil dat met dit team doen."