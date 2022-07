Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks in top 5 in klimtijdrit, leider verstevigt zijn positie met ritwinst

Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks tonen zich van hun beste kant. Een top 5-notering in een klimtijdrit: dat mag gezien worden.

De ontknoping in de Sibiu Cycling Tour is volop aan de gang. Na de tweede etappe deden Vanhoucke en Uijtdebroeks al volop mee voor de prijzen, met respectievelijk een tweede en derde plaats in het klassement voor beide Belgen. Rit 3a was een klimtijdrit van 12,5 kilometer.

ALEOTTI DOET BESTE ZAKEN

Op dat parcours konden Vanhoucke en Uijtdebroeks ook wel uit de voeten en dat bewezen ze ook. Vanhoucke werd knap derde en was nog een secondje rapper dan Uijtdebroeks, die het moest stellen met een vierde plaats. De beste zaken deed echter Giovanni Aleotti, de renner van Bora-Hansgrohe die reeds aan de leiding stond.

Aleotti reed nog 14 seconden sneller dan Vanhoucke en hield 4 seconden over op De Bod, die tweede werd. Later op de dag is er nog een korte rit in lijn. Die moet defintief beslissen over het klassement in de Sibiu Cycling Tour.