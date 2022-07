Roodhooft vindt het niet verkeerd dat Van der Poel de Tour rustig begon: "Van Aert een excellente tegenstander"

Na de tijdrit was Van der Poel in de Tour tot dusver vaak achteraan te vinden, terwijl Van Aert volop meedoet voor de prijzen. Christophe Roodhooft vindt het ergens wel logisch.

"Mathieu is de Tour iets rustiger begonnen dan in zijn twee voorbije grote ronden, maar op zich vind ik dat niet verkeerd. De voorbije Ronde van Frankrijk was er, met de Mûr-de-Bretagne enzo, wel druk voor hem. In de Giro was de eerste rit ideaal voor hem, maar het moet dan ook wel gebeuren. Ik vind het niet realistisch om iedere keer op die manier een grote ronde in te gaan", schetst Christophe Roodhooft de situatie van Mathieu bij Sporza.

"Hij heeft zich wat weggestoken. Hij zal er nu wel inkomen en de komende dagen ligt er normaal gezien voor hem iets in het verschiet waarbij hij zijn ding zal kunnen doen", benadrukt Roodhooft. Van der Poel staat in de stand op twintig seconden van de leider en droomt nog van geel. "Op zich is dat realistisch. Ik denk dat we met Wout van Aert wel een excellente tegenstander hebben. Die zal zich niet zo makkelijk laten verrassen."

ZELF STERK VOOR DE DAG KOMEN

"Mathieu van der Poel zal zelf echt sterk moeten zijn om alsnog dat geel te pakken. Twintig seconden is overbrugbaar, maar Van Aert pakt ook elke dag boni's. Het zal niet evident zijn. maar richting Wallers is alles mogelijk en zijn er natuurlijk kansen", zo schat Roodhooft de mogelijkheden in voor zijn kopman.