Thomas Dekker ziet het somber in voor Mathieu van der Poel: "Er zijn weinig mogelijkheden voor hem"

Mathieu van der Poel heeft weinig kansen in deze Tour volgens Thomas Dekker. Dat zei Dekker in De Avondetappe op de NOS. Ook schat hij Wout Van Aert op dit moment hoger in.

In De Avondetappe was Thomas Dekker te gast. Daarin sprak hij over de kansen van Mathieu van der Poel: "Eerlijk gezegd zie ik weinig kansen voor hem. Er zijn weinig glooiende etappes. Je hebt wel de kasseienrit, maar voor de rest zijn er dus weinig mogelijkheden. Volgens mij gaat van der Poel een moeilijke Tour tegemoet."

Ook speelt de factor Wout Van Aert mee volgens Dekker. "Van der Poel heeft de rit naar Longwy aangekruist", weet Dekker. "Maar Van Aert zal daar ook meedoen en op de slothelling zal Van Aert beter zijn. Ik schat Van Aert op dit moment ook hoger in."

VROEGE VLUCHT

"Maar als van der Poel de kasseienrit wint, is zijn Tour geslaagd", ging Dekker verder. "Ook in de Giro won hij 1 etappe en die was geslaagd. Ook kleurde van der Poel daar de rest van de Giro. In de Tour is dat moeilijker. Het is nerveuzer. Er is op bepaalde punten meer specialisme. Hij zal moeten meegaan in een vroege vlucht van zo'n 20 renners zoals in de Giro, want wegrijden van de favorieten en de sterkste renners in de finale is moeilijk."