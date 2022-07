Ouders Van Aert dolblij na zege van hun zoon: "Wij hebben het beste weggegeven aan Wout en zitten met de overschot"

Alweer een topmoment in de familie Van Aert. Uiteraard zijn ook de ouders van Wout dolblij met wat hij op weg naar Calais verwezenlijkt heeft.

Henk en Ivonne trokken zelf ook naar de Tour en volgden de aankomst van de vierde rit ietwat afgezonderd op de smartphone. Wanneer Wout over de streep kwam, kon het gejuich dan losbarsten. "Hij presteert altijd goed, maar dit is nog veel beter. Daar mogen we niet flauw over doen. Het is onze zoon, het is ook een gewone jongen, maar als wielrenner heeft hij echt wat gepresteerd", aldus mama Ivonne bij VTM Nieuws.

DRIVE VERHOOGD DOOR TWEEDE PLAATSEN

Ook Henk beseft dat een solo in de gele trui iets bijzonder is. "Jawel. Dit is een groot nummer. Vorig jaar op de Mont Ventoux, dat was ook een groot nummer. In feite is het wel zo dat die drie tweede plaatsen de drive nog verhoogd hebben om zo snel mogelijk te winnen. Dat is bij Wout altijd zo: na een nederlaag moet er zo snel mogelijk winst komen. Dat is altijd zijn instelling geweest."

Dat is een uitstekende mentaliteit. Kwaliteiten die Wout van Aert meegekregen heeft van zijn ouders? "Wij hebben het best weggegeven aan Wout en zitten zelf met de overschot", lacht Henk.