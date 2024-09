Crosswinter in gevaar voor Wout van Aert? "Nog veel factoren"

Wout van Aert zit voorlopig nog altijd aan de kant. Het is uitkijken of zijn veldritseizoen in gevaar komt na de valpartij in de Vuelta.

Tijdens een afdaling in de Vuelta kwam Wout van Aert zwaar ten val. De drievoudige ritwinnaar moest met de bollen- en puntentrui in handen noodgedwongen de koers verlaten.

Een diepe snee in de knie speelde hem parten. Door de aard van de wonde moest hij zelfs enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Er werd meteen een kruis gemaakt over de rest van het seizoen.

Ondertussen gaat het al wat beter met onze landgenoot, maar fietsen zit er nog altijd niet in. Op de persconferentie naar aanleiding van de ondertekening van zijn nieuwe contract vertelde Wout van Aert over opnieuw trainen en koersen.

“Ik heb nog geen concrete plannen, jammer genoeg”, klonk het bij Sporza. “Het is echt nog te vroeg om er iets zinnigs over te zeggen, maar ik denk wel dat ik al snel weer op de fiets zal zitten.”

“Ik heb vooral pijn bij het steunen, maar dat doe je op een fiets niet echt. Vanaf het moment dat mijn gewricht soepel genoeg is, probeer ik het alvast. Dan is de vraag natuurlijk hoe goed mijn been zal herstellen om echt weer te trainen. Er zijn dus nog zeer veel onzekere factoren.”

Misschien zien we hem zelfs meer crossen rijden dan anders. "Ik ga deze winter zeker in het veld te zien zijn. Dat lijkt misschien veraf omdat ik nog mankend rondloop, maar ik heb nu in feite eerder rust dan in een normaal seizoen. Als ik straks ook vroeger dan normaal opnieuw kan trainen, is het misschien zelfs realistischer dan anders om een mooi aantal crossen te rijden."