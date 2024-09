Maar liefst negen keer gevallen dit seizoen: Wout van Aert stelt zichzelf in vraag

Twee zware valpartijen hielden Wout van Aert dit seizoen maanden aan de kant. Hij is er zelf ook hard mee bezig.

De valpartij in Dwars door Vlaanderen zorgde ervoor dat Wout van Aert een groot deel van het voorjaar miste en zijn grote doelen niet kon rijden.

In het totaal kwam onze landgenoot maar liefst negen keer ten val dit seizoen, terwijl hij toch ook vaak aan de kant zat al. De laatste valpartij was in de Vuelta, waardoor zijn seizoen er meteen opzat. Exit EK en WK.

“Aan de val in de Vuelta kon ik niks doen”, vertelt Van Aert aan Het Nieuwsblad. “De renner voor mij schatte de bocht verkeerd in en ik zag het echt gebeuren. Hij begon te slippen in een poging om te corrigeren.”

De klap was ongemeen hard. “Was zijn fiets niet voor mij terechtgekomen, dan had ik die val zeker vermeden. En was die rotswand er niet geweest, dan was ik misschien aan tien per uur gebotst en was er ook niks aan de hand.”

Pure pech dus, al waren er valpartijen waarbij Van Aert zelf ook vraagtekens zette. “Waar mijn reflexen niet goed waren en ik na die eerdere val in het voorjaar vertrouwen miste. Schrik wil ik het niet noemen, uiteindelijk heb ik in de Vuelta altijd vol mee gesprint. Maar ja, ik wil er wel iets aan gaan doen.”