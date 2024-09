Wout van Aert verschijnt op krukken en doet opvallende oproep: "Mijn zoontjes doen mij anders naar wereld kijken"

Wout van Aert haalde vandaag de actualiteit, maar is ook in het openbaar verschenen. Op krukken nog wel. Het toont aan dat hij zelf nog een lange weg te gaan heeft om te herstellen van zijn valpartijen in de Vuelta.

Wout van Aert daagde op in Hasselt om de pers toe te spreken in het kader van een sensibiliseringscampagne van verzekeraar Ethias rond veilig fietsen. Van Aert is het gezicht van die campagne. 'Ge moet just niks, maar wel veilig fietsen', is de toepasselijke titel van de campagne, met dus ook een verwijzing naar een befaamde uitspraak van Van Aert.

Sporza, HLN en Het Nieuwsblad legden op beeld vast hoe Van Aert arriveerde op krukken. Die crashes in Spanje hebben er dus toch stevig ingehakt. Een gepaste toestand om dan zelf het woord te nemen over fietsveiligheid. "Ik zie elke dag zelf de gevaren onder ogen", benadrukt Van Aert ook nog eens op de persconferentie.

Impact van zoontjes op Van Aert

"Ik ben elke dag met de fiets in het verkeer. Ik weet als geen ander hoe aandachtig je moet zijn om gevaar te minimaliseren. Mijn twee zoontjes doen mij natuurlijk ook anders naar de wereld kijken." Georges en Jerome waren ook in Hasselt aanwezig. "Dat is een tweede belangrijk punt. Ik hoop dat ze kunnen opgroeien in een wereld die zo veilig mogelijk is."

Ze hebben dan alleszins een goed rolmodel. "Ik hoop dat ik als papa een voorbeeld kan zijn en kan laten zien dat ik het echt belangrijk vind om veiligheid voorop te stellen. Zodat ze alle nodige zaken doen die binnen hun macht ligt: een helm dragen, hun eigen rijgedrag aanpassen. Het voelde helemaal juist om het gezicht te zijn van die campagne."

Van Aert hoopt op effect campagne

Nu nog afwachten of de campagne de cijfers qua fietsongevallen naar beneden kan halen. "Ik hoop dat het iets teweeg mag brengen. Ik weet dat je als jongere sneller afgeleid bent. Dit is een goede wake-up call voor sommigen, hoop ik." Lees ook nog eens alles over de aankondiging van Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike.