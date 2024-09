Iedereen zegt hetzelfde over baanbrekend besluit van Van Aert en Visma: "Als iemand het verdient, is het Wout"

Wout van Aert vliegt nog wat verder als 'Killer Bee'. Het is een baanbrekend besluit dat Visma-Lease a Bike en Van Aert genomen hebben, om een 'levenslang' contract te ondertekenen.

Dat is het geval als je het vanuit zijn leven als wielrenner bekijkt: het is een verbintenis tot het einde van zijn actieve carrière. Op X barste de discussie los over deze overeenkomst. Bence Czigelmaier vindt het weinig speciaals op professioneel vlak, maar wel op menselijk vlak. "Zo'n statement van loyaliteit is zeldzaam, zeker aangezien de kans klein was dat een ander team zijn contract zou uitkopen", vindt hij.

"Als één iemand het verdient, is het Wout. Ik hoop dat hij nu ook zijn langverhoopte Monument op kasseien kan winnen." Tim Bonville-Ginn was blij toen hij de boodschap van het filmpje van Visma-Lease a Bike snapte. "Ik had de ondertitels nog niet goed gelezen en dacht dat hij wegging of ermee stopte. Godzijdank is het een heel positieve boodschap."

"Schitterend, deze geschiedenis van liefde tussen de wielerformatie en Wout van Aert", omschrijft het X-account Ca déraille dan weer het hele verhaal dat ploeg en renner aanhalen. Een zekere Lady Starblade kan haar enthousiasme helemaal niet verbergen. "Ik kijk naar mijn telefoon, zie dit en ik ben letterlijk in de wolken!"

"Wow", is het enige wat Robyn erover kwijt kan. Zo begionnen wij ook de titel van ons artikel over de bekendmaking van dit nieuwe contract van Van Aert. Ook 'Red Hare' juicht de beslissing toe van Van Aert om tot aan zijn wielerpensioen bij Visma-Lease a Bike te blijven. Er reageerde zelfs een andere wielrenner op het nieuws van de dag.

Mihkel Raïm, die anno 2024 vooral in zijn thuisland Estland en in China koerst, omschrijft het als volgt: "Wout van Aert is getrouwd met Visma-Lease a Bike!" Allemaal positieve reacties dus.