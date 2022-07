Ook Geraint Thomas betrokken bij val op weg naar Arenberg

In een chaotische rit over kasseien zoals de 5e rit in Tour op weg naar Arenberg is het moeilijk om alles te weten te komen. Sommige lekke banden en valpartijen krijg je pas na de finish te horen.

Dat is ook het geval bij Geraint Thomas. Hij viel op zo'n 30 km van de streep. "Voor mij vielen er enkele renners van Bahrain-Victorious", zei hij. "Ik probeerde hen nog te ontwijken, maar toch ging ik nog op de grond. Mijn derailleur was kapot."

Well that was fun. Didn’t really want to get caught in a crash with 30km to go 🤦‍♂️ But that’s how the cobbles go sometimes. We’re all still in the game 👍👌 #TDF2022 pic.twitter.com/F0SJde7c6Z