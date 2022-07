TDF in België: Sagan op weg naar plek waar hij al won en komt terug op botsing van ploegmaat met toeschouwers

Peter Sagan heeft een ploegmaat verloren nadat die botste met toeschouwers. Een plek waar hij al won, wacht op de Slovaak in de zesde rit van de Tour.

Peter Sagan blikte aan de start nog eens terug op de kasseienrit. "Het was een lastige en zware dag. Na mijn val probeerde ik nog, maar ik geraakte niet meer voorin en dan was de koers voorbij voor mij." Dat Sagan in België nog graag gezien is, bleek ook nog een keertje. "Het is altijd leuk om in België te zijn. Leuk om te zien dat er veel volk naar de koers komt."

De zesde Tourrit komt aan in Longwy. Daar zegevierde Sagan al in 2017. "Wat het gaat worden? Niemand weet het, we gaan het zien. Dat ik deze rit ken? Niet echt. Ik ken de finale, maar het is toch toch een heel andere rit. Het is zwaarder, want het is een lange dag en voor de finale zijn er al enkele klimmetjes. De finale gaat heel hectisch zijn, met veel renners vooraan. Ik denk niet dat een ploeg de koers gaat kunnen controleren."

OSS MOET RUSTEN

Sagan heeft dus wel degelijk een duidelijke verwachting. "Ik tip op een ontsnapping die voorop blijft. De finale zal zeker lastig zijn." Sagan stelt het zonder Daniel Oss aan zijn zijde. Die kwam hard ten val na een botsing met enkele toeschouwers. "De val van Oss is slecht nieuws voor ons en ook voor mezelf. Hij stelt het goed, maar het is te riskant om het bij een eventuele volgende val nog erger te maken. Dan is het beter om te rusten."