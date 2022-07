🎥 Op bezoek in de Tour: Arnaud De Lie tekent zijn nieuwe contract bij Lotto Soudal

Arnaud De Lie heeft zijn nieuwe contract getekend. Hij was op bezoek in de Tour en tekende daarna zijn nieuwe contract tot 2024.

Aan de finish in Longwy was Arnaud De Lie op bezoek in de Tour. Al zei hij aan Het Nieuwsblad dat hij liever de koers op tv volgt. Ook liet hij weten dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hem meer aanspreken. Zijn eerst grote ronde wordt wellicht de Vuelta.

's Avonds tekende De Lie een nieuw contract bij Lotto Soudal. Zijn contract loopt nu tot 2024. "Het wederzijdse vertrouwen was de belangrijkste reden", zegt De Lie via zijn ploeg. "Ik wil hier stappen blijven zetten. Dit seizoen won ik al koersen van 1e categorie. Volgend jaar wil ik al meedoen in grotere klassiekers zoals Nokere Koerse."

In Het Nieuwsblad had De Lie het ook nog over het WK. Hij wil daar naartoe gaan, maar enkel als Lotto Soudal zeker is van het behoud in de WorldTour en hij toestemming heeft gekregen van de ploeg. Deelname aan het WK betekent 2 weken geen UCI-punten verzamelen voor de ploeg.