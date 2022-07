Marc Sergeant ziet dat het examen van UAE op weg naar La Super Planche des Belles Filles begint

De bergen komen eraan voor het Tourpeloton. Volgens Marc Sergeant is dat het begin van het examen voor Team UAE Emirates. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad.

Tadej Pogacar heeft na 6 ritten al het geel in zijn bezit. Marc Sergeant zegt in Het Nieuwsblad dat hij die eerder niet dan wel zal afgeven. Sergeant ziet een sterke Pogacar. Hij keek naar de sprint in Longwy en zag dat Pogacar daar met 1 versnelling 10 meter pakte op Michael Matthews die specialist is in dat soort aankomsten.

Volgens Sergeant krijgen we op weg naar La Super Planche des Belles Filles de 1e echte test van de sterkte van Team UAE Emirates. Op het vlakke zijn ze volgens hem nog niet echt getest geweest. In Denemarken waren er geen waaiers en Pogacar deed het zelf op weg naar Arenberg.

In rit 7 moeten de knechten volgens Sergeant wel aan de bak. Hij merkte wel op dat Mikkel Bjerg, Mark Hirschi en Vegard Stake Laengen op weg naar Longwy snel moesten lossen. Al weet hij wel dat hun job erop zat, maar Sergeant heeft er weinig vertrouwen in. In de mannen die bergop moeten knechten, heeft Sergeant wel vertrouwen. Rafal Majka is al het volledige seizoen een meesterknecht en Brandon McNulty heeft zijn vorm van de Dauphiné meegenomen.