Pogacar verbaast na zege: "Zat al lang in mijn hoofd" en "Vingegaard is de beste klimmer van de wereld"

Twee op twee voor Tadej Pogacar. En zo gaat het stilaan echt hard voor de Sloveen. Al had hij na de race wel wat speciale dingen te vertellen.

"Het was heel erg moeilijk, zeker in de laatste honderden meters toen Vingegaard heel sterk aanviel", aldus Pogacar in een eerste reactie.

"Maar mijn ploeg had de hele dag enorm hard gewerkt, dus ik moest wel pushen tot op het einde. Het was een speciale dag, met mijn vrouw en familie aan de streep."

Lang in hoofd

"Ik ben heel blij en trots met deze overwinning. Het zat al een hele lange tijd in mijn hoofd om hier te gaan winnen."

"Vingegaard is de beste klimmer in de wereld en hij rijdt heel sterk. Bovendien heeft hij een hele sterke ploeg rond zich, het wordt een heel zware ronde."