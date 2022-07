Quinn Simmons zag af in de vlucht met Wout Van Aert: "Ik reed precies achter de brommer"

Quinn Simmons zat in de vlucht van de dag en hij heeft enorm afgezien in het wiel van Wout Van Aert.

In de vroege vlucht van de 6e rit zat ook Quinn Simmons. Hij is met zijn 21 jaar de jongste in het Tourpeloton en zag duidelijk af in het wiel van Wout Van Aert. Op 30 km van de streep moest hij lossen: "Ik ben nog nooit zo uit de wielen gereden, maar ik had geen andere keus."

"Het was iets heel speciaal", zei Simmons. "Voor het eerst zat ik in de Tour in de ontsnapping en dan meteen met de gele trui. Ik zal nooit voor een 2e plaats rijden, maar tegen Van Aert valt er niets te beginnen. Dus dan zou een 2e plaats niet slecht geweest zijn."

Het was een grote strijd om in de vroege vlucht te zitten. "Maar ook dan is er nog een goede kans om de streep te halen", ging Simmons verder. "Maar spijtig genoeg waren we maar met 3, wat niet genoeg was. De 1e 20 minuten waren waanzinnig toen we weg probeerden te rijden. Het voelde aan alsof ik achter de brommer van mijn vader reed."