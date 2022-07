Vingegaard acht kloof met Pogačar overbrugbaar en ziet zichzelf niet als de uitgesproken kopman van Jumbo-Visma

Moet het bij Jumbo-Visma van Jonas Vinegaard komen om Tadej Pogačar van zijn derde Tourzege te houden? Wellicht wel, maar de Deen beweert dat Roglič nog op gelijke voet met hem staat.

De bergen komen eraan in de Tour met de etappe naar La Planche des Belles Filles. De klimmers zijn dus best in opperste paraatheid. Hoe is het met Vingegaard gesteld? "Het gaat oké met mij. Ik heb niet zo veel tijd verloren. Ik heb maar dertig seconden verloren."

Het verschil tussen hem en de gele trui is inderdaad 31 seconden. Tot dusver bewees Vingegaard inderdaad al enkele keren in orde te zijn, enkel de kasseienrit was problematisch. "Het is natuurlijk zonde dat ik in de problemen zat, maar ik had een geweldige ploeg rondom mij dat mij uitstekend geholpen heeft", komt Vingegaard er nog eens op terug.

TWEE KAPITEINEN

"We zijn er in geslaagd om maar dertig seconden te verliezen op Pogačar. Dat is een overbrugbare kloof." Roglič staat al op grotere achterstand. Betekent dit dat Vingegaard nu uitgesproken de kopman nummer 1 is? "Neen. We hebben nog altijd twee kapiteinen in onze ploeg. We zullen zien hoe het loopt in de bergen. We zullen zien wat we daar kunnen doen."