Coronavirus waart rond, met dank aan supporters? "Hier moet iets aan veranderen" en "Wij worden er op afgerekend"

Het coronavirus blijft rondwaren in het peloton. En dus is er toch wel wat ongerustheid en bezorgdheid bij de diverse ploegen. Temeer het misschien wel door onveilig gedoe met supporters komt?

De vele supporters dicht bij de rennersbussen, zonder mondmasker? Het levert kritiek op van nogal wat sportdirecteurs en trainers. En nu Bouchard en Stake Laengen naar huis moeten met een positieve coronatest, zit de vrees er duidelijk toch wel wat in.

"Renners stappen van de bussen en zie dan het publiek recht voor zich opdoemen. Als die mensen - rijen dik - hebben geen mondmasker aan. Dat is een probleem", aldus Maarten Vangramberen bij Sporza.

Fijn hè! Wij worden er volgende week op afgerekend. Steven Kruijswijk (@s_kruijswijk) July 3, 2022

"Na de ritten worden de renners omsingeld door het publiek en daar moet iets aan gedaan worden. De schrik zit er nu helemaal in na die positieve tests. Dinsdagmiddag, als we de resultaten van de tests van de rustdag kennen, zullen we meer weten."

Een gevoel dat ook leeft bij analisten, maar ook binnen het peloton. Thijs Zonneveld gaf het enkele dagen geleden al aan en kreeg toen al bijval van Steven Kruijswijk in 'onverdachte tijden'.