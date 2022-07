Hoe kan Jumbo-Visma de Tour nog naar zich toetrekken? "Aanvallen op een onverwachtse manier, maar ..."

Hoe kan Jumbo-Visma de Tour de France naar zich toetrekken, en dus wegtrekken van leider Tadej Pogacar?

Christophe Vandegoor ziet het somber in: "Het verschil is maar 39 seconden, maar Pogacar toont zelden een zwak moment", klinkt het bij Sporza.

"Pogacar heeft meer ervaring dan Vingegaard op dit moment. Gaat Vingegaard in een man-tegen-mangevecht 39 seconden goedmaken?"

Plan

Dus moet er een ander plan komen: "Zoals sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma zegt: ze moeten op een onverwachte manier aanvallen en gokken met Primoz Roglic."

"Zo komt UAE onder druk, al staan ze er bergop. Het is niet vergelijkbaar met CSC, Saxo Bank of Sky destijds, maar zijn klimtrein is op de afspraak."