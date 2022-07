Bewijs van hoe uiterst bedrijvig Van Aert koerst in de Tour: enkel voormalige bolletjesman reed vaker op kop

Een uiterst bedrijvige Wout van Aert woekert met zijn krachten in de Tour de France dat het een lieve lust is. Daar is nu ook statistisch bewijs van.

De ASO laat na elke Tourrit graag een reeks statistieken los op de tv-kijker. De ene is al nuttiger dan de andere. Een wat ons betreft interessante statistiek is toch wel die van de renners die al de meeste kilometers op kop reden in de koers. En jawel, Wout van Aert duikt vooraan op in deze ranglijst.

Dat zou je niet verwachten van een voormalige geletruidrager of van een sprinter, maar het toont nog eens aan hoezeer Van Aert zijn stempel drukt op deze Tour. De Belg van Jumbo-Visma reed al liefst 283 kilometer op kop in de Tour. Dat is evenveel als Simon Geschke, de drager van de bolletjestrui.

#TDF2022 / #Stat 📊

Les coureurs les plus à l'avant depuis le début du Tour :



1⃣ 🇩🇰 Cort Nielsen (EFE) 551km

2⃣ 🇧🇪 van Aert (TJV) 283km

➖ 🇩🇪 Geschke (COF) 283km

4⃣ 🇬🇧 Wright (TBV) 172km

➖ 🇮🇹 Cattaneo (QST) 172km



(📷 : ASO) pic.twitter.com/LobrVZFuz6 — Renaud Breban (@RenaudB31) July 12, 2022

Zij delen dan ook de tweede plaats. Enkel de vorige drager van de bergtrui, Magnus Cort Nielsen, doet nog beter. De Deen van EF was in de eerste Tour-dagen niet uit het beeld weg te slaan en heeft dan ook al 551 kilometer aan de kop van de koers op zijn teller staan.