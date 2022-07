VOORBESCHOUWING RIT 10: tijd voor revanche voor een aantal aanvallers, of roeren de toppers zich dag voor Alpen?

De kans op een succesvolle aanval is groot in rit 10 van de Tour. Al weet je met de controlerende machten in het peloton nooit.

Bob Jungels zal de burger die wil aanvallen mogelijk moed geven, want op dinsdag staat er opnieuw een heel interessante etappe op het programma waar de vluchters wel wat mee kunnen. Twee klimmetjes van vierde categorie, eentje van derde en een aankomst boven op een colletje van tweede categorie onderweg van Morzine naar Megève: dat is wat er op het programma staat. © photonews De tussensprint ligt vrij laat in de etappe, dus als er geen grote groep op kop ligt kan Wout van Aert opnieuw nuttige zaken doen in de strijd om groen - als het nog nodig zou zijn. Of wie weet heeft Jumbo-Visma wel een plan om de sloopwerken met oog op de rit van woensdag alvast in te zetten. Vluchters? Voor de dagzege kijken we naar verschillende hoeken. Bob Jungels en Simon Geschke zullen misschien willen strijden voor de bolletjestrui en dus mee zijn in de vlucht. Ook renners die er de voorbije dagen net naast grepen komen zeker in aanmerking. Kamna en Pinot lijken daarbij zeker opties. En wat als Wout van Aert zijn duivels nog eens zou ontbinden? Onze sterren voor rit 10: **** Kamna

*** Pinot - Teuns

** van Aert - Pogacar - Jungels

* Geschke - Bettiol - Kron - van der Poel