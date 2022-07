🎥 Andy Schleck blikt terug op zijn overwinning op de Galibier

In 2011 was er een monsteretappe in de Tour. Het vertrek lag in Pinerolo. Via de Agnello en de Izoard lag de top op de Galibier. Andy Schleck won die op verbluffende wijze.

Schleck vertrok al op de Izoard op zoek naar de vroege vlucht. Ploegmaat Maxime Monfort wachtte hem om en samen reden ze door de vallei. Ze reden de andere favorieten op achterstand. Schleck won uiteindelijk solo.

"Die etappe blijft een mooie herinnering voor mij", zegt Schleck daarover. "Ik beklom de Izoard en de Galibier solo. Het moment dat ik mijn armen in de lucht stak, is het mooiste moment van de Tour de France die ik heb."

🎙💛 @andy_schleck



"The Galibier stage is a great memory for me. I passed Izoard and the Galibier in a solo breakaway. The moment when I raised my arms remains my best Tour memory"#TDF2022 pic.twitter.com/EHdAzqDcpN