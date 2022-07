Alberto Bettiol helpt ritwinnaar Magnus Cort: "Gelukkig hebben mijn inspanningen geholpen"

Alberto Bettiol was mee in de ontsnapping naar Megève. Hij hielp met zijn inspanningen Magnus Cort aan de zege. Ook hield hij er de Prijs van de Strijdlust aan over.

In de ontsnapping van de dag zat ook Alberto Bettiol, ploegmaat van de latere winnaar Magnus Cort. In de vallei richting de slotklim naar Megève reed Bettiol voor de rest uit. "Ik wou zo Cort helpen", zei Bettiol. "Gelukkig hebben die inspanningen uiteindelijk ook iets opgeleverd." "Gelukkig was Bettiol er", zei Cort. "Door zijn aanval kon ik in de wielen zitten en wat krachten sparen. Hij was echt sterk." Bettiol won dankzij zijn inspanningen ook de Prijs van de Strijdlust. 🎙 🇮🇹@AlbertoBettiol : « J’ai attaqué en espérant aider 🇩🇰@MagnusCort à faire quelque chose. Je suis heureux que ce gros effort ait aidé Magnus à conclure. »#TDF2022 #PrixAntargaz pic.twitter.com/PJeBVKVGPp — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) July 12, 2022