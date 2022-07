Caleb Ewan kent lastige dag en vecht tegen de tijdslimiet

Caleb Ewan heeft een lastige dag gekend. Hij moest vechten tegen de tijdslimiet.

In Megève kwam Caleb Ewan als allerlaatste toe op meer dan 31 minuten van de winnaar. Hij had meer dan 8 minuten over op de tijdslimiet. 4 ploegmaats waren bij hem om de hem op tijd over de streep te krijgen, maar nog voor de voet van de slotklim wou Ewan niet dat ze nog op hem zouden wachten.

Ewan zei aan Het Nieuwsblad dat dat kwam door de tijdslimiet. Ze waren niet zeker of de tijdslimiet 32 of 39 minuten zou zijn. Daarom stuurde Ewan de anderen vooruit, omdat ze anders misschien met 5 naar huis zouden moeten. Ewan zei ook dat hij heel slechte benen had. Hij moest al vroeg lossen en zijn ploegmaats moesten hem door die rotslechte dag sleuren.

NOG ZWAARDER

Voor Ewan kon het al nipt zijn in de rit naar Megève, maar de 2 volgende ritten in de Alpen zijn nog zwaarder. Hij weet alleszins dat hij betere benen zal moeten hebben. Ook is hij niet zeker dat hij het zal halen. De ene dag heb je een goede dag. De andere dag heb je een slechte volgens Ewan. Hij hoopt op die goede dag en hij zal zo veel mogelijk eten om weer energie op te doen.