De 1e Belg geeft op in de Tour de France

Oliver Naesen is de 1e Belg die heeft moeten opgeven. Hij was de voorbije dagen ziek.

Sinds de rustdag had Oliver Naesen het moeilijk in de Tour. In de 10e rit naar Megève moest hij al vroeg lossen en hij moest de hele dag achtervolgen. Hij kwam nog de bus bijhalen en daarmee over de streep rijden.

In de rit naar de Grandon probeerde Naesen nog. Hij klaagde vooraf wel over zijn gezondheid. Hij heeft veel covidsymptonen, maar legde geen positieve coronatest af. Over de top van de Lacets de Montvernier gaf hij er toch de brui aan. De Tour zit er dus op voor Naesen. Hij is de 1e Belg die opgeeft in deze Tour.