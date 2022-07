Neilson Powless moet voorlopig voor het klassement gaan: "Ze laten me niet meer gaan"

Neilson Powless heeft zijn doelen moeten bijstellen. Hij gaat voorlopig voor het klassement. "Ze laten met niet meer gaan", zei hij aan CyclingNews.

In het klassement staat Neilson Powless op plaats 11 op 1'55" van Tadej Pogacar. Dat is voor velen een verrassing. Die 11e plaats heeft hij te danken aan de etappe naar Arenberg, waar hij in de ontsnapping tot het einde zat. Daarna kon hij standhouden.

"Voor de etappezege gaan, is geen reëel doel meer", zei Powless aan CyclingNews. "Ik heb het geprobeerd in de rit naar Megève, maar ze lieten me niet meer gaan. Daarmee wist ik genoeg. Ik moet dus zo dicht mogelijk bij de klassementsrenners blijven. Als ik dat goed doe, is dat goed voor mij. Ik zal dat dan blijven doen. Maar als het niet lukt en ik weer wat tijd verlies, kan ik misschien weer meegaan."