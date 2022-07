Adrie blijft positief ondanks opgave van Mathieu in de Tour: "Als ik zijn waarden bekijk, valt het mee, het stopt niet hier"

Dan toch de opgave dus voor Mathieu van der Poel in de Tour. Desondanks blijft Adrie positief over de vooruitzichten van zijn zoon.

"Als ik zijn waarden bekijk via Strava, valt het volgens mij allemaal nog goed mee", stelt Adrie van der Poel in Het Laatste Nieuws. Er zat dus nog wel iets in de tank. Waar lag dan het probleem? "Je kan jezelf suf zoeken naar oorzaken, maar daar heb je weinig aan. Er zijn er vast wel een paar aanwijsbaar."

Als je zo nog tien dagen moet rondrijden is dat nutteloos

Dan komt de voorbereiding op het huidige seizoen al snel terug naar boven. "Zo had hij bijvoorbeeld geen normale voorbereiding afgelopen winter. Het zal zeker een rol gespeeld hebben. Maar krijgt hij daar nu de totale weerslag van? Is het dat? Ik weet het niet. Feit is: als je zo nog tien dagen moet rondrijden in de Tour, is dat zin-en nutteloos."

"Ik heb ook ooit opgegeven in de Tour", herinnert Adrie zich. "Maar lag vervolgens niet helemaal stil. Fietste rustig door, bouwde op naar andere doelen en reed uiteindelijk nog wel een goed najaar." Behoort zo'n scenario ook tot de mogelijkheden voor Mathieu? "Ik ga ervan uit dat je hem nog wel zult zien. Het stopt niet hier."