De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen haalt uit naar ASO: "Hun coronatesten in de Tour deugen niet"

De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) heeft uitgehaald naar de ASO. In een persbericht vertellen ze dat hun coronatesten niet deugen.

Op de rustdag van de Tour liet ASO iedereen op corona testen. Op de rustdag zelf waren er geen positieve gevallen, maar nadien bleek dat Luke Durbridge en George Bennett toch corona hadden. De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) stuurde daarover een persbericht in de wereld.

"We hebben van diverse ploegen, ploegartsen en renners gehoord dat de coronatesten van ASO niet volgens een strak protocol verlopen. De wisser wordt vaak niet diep genoeg in de neus gestoken. Als ASO meldt dat er geen positieve gevallen zijn, dan moet dat met een korrel zout genomen worden. Gelukkig zijn er heel wat ploegartsen die hun verantwoordelijkheid opnemen en de tests overdoen. Dikwijls op vraag van renners die ook weinig vertrouwen hebben in de aanpak van ASO", staat er in een persbericht van SKA.

ASO ONWAARDIG

Dr. Tom Teulingkx is voorzitter van SKA: "Die tests van ASO zouden een ruggensteun moeten zijn voor de teamartsen. Ook moeten die een controle op teams zijn, die het niet zo nauw nemen met de testen. Vandaag moeten ploegdokters de laksheid van ASO rechttrekken. Dat is gewoon de wereld op zijn kop."

"Dit is een organisatie als ASO onwaardig", gaat Teulingkx verder. "En spijtig genoeg horen we die geruchten al sinds het begin van de coronacrisis. Als je geen kwaliteit kunt bieden, dan geef je sporters en hun entourage een vals gevoel van veiligheid. Corona is een ziekte en geen blessure."