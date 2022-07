🎥 Tour de Tietema: dit is de winnaar van de 'wheelie contest'

De Tour de Tietema zorgt voor het nodige entertainment in de Tour. Ook dit jaar was er de 'wheelie contest' en de winnaar zette een ongelooflijke prestatie neer.

Vorig jaar won Max Walscheid de 'wheelie contest' van de Tour de Tietema met 174 meter. Toen ging de wedstrijd tijdens de wedstrijd door. De organisatie van de Tour kon daar niet mee lachen en ze beslisten om de wedstrijd te verbieden.

Daarop besliste Bas Tietema om de wheelie contest tijdens de rustdag in Morzine te organiseren. De winnaar was opnieuw Walscheid en hij had iets extra. Hij zorgde voor een straffe prestatie en Tom Pidcock, Oliver Naesen, Nathan Van Hooydonck, Wout Van Aert en co stonden niet op de foto.