Fabio Jakobsen een dag na een lastige dag: "Ik hoop ook Alpe d'Huez te overleven"

Fabio Jakobsen had op weg naar de Granon een lastige dag. Opnieuw volgt een zware bergetappe en hij hoopt die te overleven.

Op de Granon kwam Fabio Jakobsen als allerlaatste aan. Hij was in het gezelschap van ploegmaat Michael Mørkøv. Een dag later moet Jakobsen opnieuw de bergen in en opnieuw de Galibier over. "De Galibier is zeker niet mijn beste maat", zei hij voor de camera van Sporza. "Maar niemand heeft ooit gezegd dat Tour gemakkelijk is."

Jakobsen trekt naar Alpe d'Huez: "Ik heb gehoord dat daar altijd een groot feest is. Hopelijk ga ik er wat van kunnen genieten, maar op de Granon was het nog hard werken. Ik mocht niet stilvallen, wat op Alpe d'Huez ook zal moeten gebeuren. Ik zal achteraf wel de beelden van de feesten bekijken."