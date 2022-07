INEOS Grenadiers heeft nog 2 kandidaten voor het podium: "Het was een goede dag op de Granon"

INEOS Grenadiers heeft nog 2 kandidaten voor het podium. Geraint Thomas en Adam Yates staan respectievelijk 4e en 6e in het klassement.

Geraint Thomas eindigde op de Granon 4e op 1'38". Adam Yates was 6e op 2'10". In het klassement staan ze er nog altijd goed voor om het podium te halen. Thomas staat 4e op 2'26" van Jonas Vingegaard. Hij staat maar 4 seconden achter Tadej Pogacar. Yates staat 6e op 3'06". Zo heeft INEOS Grenadiers nog 2 ijzers in het vuur.

"Het was een goede dag voor de ploeg", zegt Rod Ellingworth. "Thomas toonde dat hij een slimme coureur is. Hij ging nooit in het rood. Ook Yates deed het goed. Hij moest al lossen op de Télégraphe, maar vocht terug om uiteindelijk als 6e over de streep te rijden."

"Naar Alpe d'Huez zal het opnieuw zwaar worden", ging Ellingworth verder. "Verschillende renners zullen zware benen hebben. Het zal afhangen van het recuperatievermogen van de renners. Thomas heeft al bewezen dat hij een doorzetter is en dat hij mentaal sterk is."