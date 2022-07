🎥 Lorena Wiebes wint opnieuw: ze sprint iedereen uit het wiel in de Baloise Ladies Tour en pakt de leiderstrui over

Lorena Wiebes heeft de 1e rit van de Baloise Ladies Tour gewonnen. In de massasprint sprintte ze iedereen uit het wiel. Dankzij de bonificaties nam ze ook de leiderstrui over.

Een dag na de proloog stond er in de Baloise Ladies Tour een rit van ruim 128 km in en rond Zulte op het programma. Ook was er in het begin van de etappe een lus richting Kruishoutem en Oudenaarde. Daar waren er enkele hellingen, maar te ver van de streep. Nadien in de lokale ronden in Zulte was het vlak.

Marieke De Groot was de 1e aanvalster van de dag. Zij reed solo 30 km voor het peloton uit en werd weer gegrepen. In de lokale ronden reed er een trio vooruit, maar hun voorsprong was beperkt en ze werden weer gegrepen.

Er kwam een massasprint. Die was een koud kunstje voor Lorena Wiebes. Ze won met lengten voor Mylène de Zoete en Amber Hulst. Dankzij de bonificaties nam Wiebes de leiderstrui over.