Tom Pidcock beleeft een van zijn mooiste momenten in zijn carrière: "Mijn Tour is nu al geslaagd"

Tom Pidcock was in de wolken na de rit. Zijn Tour is al geslaagd, zei hij in het flashinterview.

"Winnen op Alpe d'Huez is niet slecht hè", begon Tom Pidcock in het flashinterview. "Mijn Tour is nu al geslaagd. Zelfs als ik voor de rest nog gelost word. Een rit winnen in mijn 1e Tour is niet slecht."

"Het was het plan om in de vroege vlucht te zitten", ging Pidcock verder. "Na de vorige rit had ik genoeg tijd verloren om ruimte te krijgen. Ik zat er niet bij. Dan dacht ik om de afdaling van de Galibier te gebruiken. Het verschil was niet te groot om het te overbruggen."

RESPECT VOOR CHRIS FROOME

In de afdaling nam Pidcock Chris Froome mee: "Het was ongelooflijk om hem mee te nemen in de afdaling. Hij is een legende en ik heb hem dan kunnen lossen op Alpe d'Huez. Maar hij is natuurlijk niet zo snel meer als voor zijn val."

Pidcock was onder de indruk van de sfeer op Alpe d'Huez: "Dit is een van mijn mooiste momenten in het wielrennen ooit. Slalommen tussen de mensen op Alpe d'Huez. Alleen daar kan je zoiets hebben."