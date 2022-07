🎥 Er staat opnieuw geen maat op Wiebes: iedereen knal uit het wiel en steviger leider

Donderdag had Lorena Wiebes al uitgehaald in Zulte en zo ook de leidersplaats in de race overgenomen, op vrijdag ging ze door op haar elan.

Another win for @lorenawiebes in Baloise Ladies Tour! She sprints to victory for the second day in a row! 💪🏆 #BaloiseLadiesTour #baloiselt22 pic.twitter.com/aQHp3LIcFs