Amaury Capiot laat zich uit na positief geval binnen team en eerdere kritiek: "Ik stelde me er ook vragen bij"

Warren Barguil is vandaag niet meer gestart in de Tour de France. Zijn Belgische ploegmaat Amaury Capiot heeft ondertussen gereageerd.

Warren Barguil heeft positief getest op het coronavirus en dus gaat de Fransman naar huis. Quintana is zo een belangrijke pion kwijt.

Koorts

"Nooit leuk om dat soort nieuws te krijgen. Warren had echter symptomen. Met hoge koorts was het niet verantwoord om nog te starten", aldus Capiot in een reactie bij Sporza.

Eerder had de SKA al kritiek gehad op de coronatests die zondag werden uitgevoerd in de Tour: "Ik stelde me daar ook vragen bij. Als je 200 mensen test en niemand is positief, dan zijn er vraagtekens. We zullen zien wat het volgende week zal zijn."